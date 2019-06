Hôpitaux : plus 9 Français sur 10 soutiennent la grève aux urgences

Plus de neuf Français sur 10 (92%) soutiennent le mouvement de grève touchant les urgences depuis plus de trois mois, les trois-quarts (77%) jugeant que ces services se détériorent, selon un sondage Odoxa* pour Le Figaro, France Info et la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH) publié jeudi.

Une écrasante majorité de professionnels de santé soutiennent la grève

Dans le détail, près de six sondés sur dix (59%) assurent soutenir "tout à fait" ce mouvement qui vise à obtenir "des recrutements et une augmentation des salaires", 33% exprimant un soutien plus modéré. Le constat est encore plus rude et unanime chez les professionnels de santé interrogés : 96% soutiennent la grève des urgences, 91% ayant le "sentiment" que les services d'urgences se détériorent "ces dernières années". Parmi les professionnels hospitaliers, 60% assurent que la grève des urgences a touché leur établissement.

Aller aux urgences plutôt que chez le médecin

Alors que les recours injustifiés à ces services, où les passages ont doublé en 20 ans, sont souvent montrés du doigt, 20% des personnes interrogées déclarent s'être déjà rendues aux urgences parce qu'elles avaient "du mal à obtenir un rendez-vous avec un médecin". Une proportion qui grimpe à 31% chez les 18-24 ans, 25% chez les CSP- et 26% en région parisienne. Près de deux personnes sur dix (15%) expliquent être allées aux urgences parce qu'elles trouvaient cela "plus pratique et/ou rapide que d'aller chez le médecin", une sur dix invoquant la dispense d'avance de frais.

Démarré mi-mars à Paris après une série d'agressions, le mouvement de grève touchait plus de 140 services jeudi, selon un décompte du collectif Inter-Urgences.

*Enquête réalisée en ligne les 12 et 13 juin auprès d'un échantillon de 997 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus selon la méthode des quotas, et du 7 au 14 juin auprès d'un échantillon de 976 professionnels de santé (dont 911 exerçant à l'hôpital).