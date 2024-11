«Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui» : Strasbourg commémore le 11 novembre

La France commémore la fin de la Première. À Paris, Emmanuel Macron et Keir Starmer ont présidé les 106 ans de l'armistice de la Première Guerre mondiale sur les Champs Élysées. L'occasion de déposer des gerbes de fleurs sous les statues de Clemenceau et de Churchill, mais aussi d'évoquer les tensions en apportant leur soutien indéfectible à l'Ukraine. Paris n'est pas la seule à commémorer ce jour, les petites communes et grandes villes comme Strasbourg aussi honorent la mémoire des soldats tombés pour la France.

Strasbourg rend hommage

La cérémonie s'est déroulée à 11h sur la place de la République où les troupes hissent les drapeaux face à la centaine de Strasbourgeois. "Savoir qu'avant nous, nos ancêtres ont pu être appelés à la guerre et que grâce à eux, aujourd'hui, grâce à ce sacrifice, on a ce pays, ces valeurs et ces possibilités d'éducation. Et c'est important", explique Emmanuelle, mère de deux enfants à Strasbourg.

Passage en revue des troupes, lecture de lettres de poilus et dépôt de gerbes, le préfet du Grand Ouest et du Bas-Rhin, Jacques Witkowski, rend hommage à tous les morts pour la France. "Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui, à l'heure où la tragédie de la guerre fait son retour en Europe, ceux de 1914 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix", a-t-il déclaré.