11-Novembre : les Français savent-ils vraiment pourquoi cette date est fériée ?

Ce lundi 11 novembre, la France commémorera les soldats tombés aux combats lors de la Première Guerre mondiale. Mais la majorité des personnes interrogée dans les rues de Lyon hésitent ou ne savent pas quoi répondre, lorsqu'on leur demande ce que représente le 11 novembre. Ce qui vient en premier lieu est que c'est un jour férié, mais peu savent expliquer pourquoi.

"Un pays sans mémoire est un pays sans racines"

"Savez-vous pourquoi le 11 novembre est un jour férié ? J'ai dû le savoir, mais là, je ne sais pas. Je suis désolé, mais non", confessent Léonie, 24 ans, et Alexis 25 ans. Axelle a 18 ans, elle aussi doute à l'évocation de cette date : "Dans les notes sur le téléphone, je crois que c'est noter que c'est le jour de l'armistice, mais je ne suis pas sûr". Ce doute concerne toutes les générations. Renée a 71 ans et confie ne plus se rendre au Monument aux morts ce jour-là.

"C'est une fête nationale ? Je ne suis pas sûr du tout. Le devoir de mémoire, on le fait justement pour la Deuxième Guerre mondiale, mais pour la guerre d'avant. Elle est passée dans l'oubli, je pense". Beaucoup expliquent ne plus se souvenir, car c'était il y a longtemps. Ce sont des dates qu'on apprend par cœur en histoire et, ils l'avouent, elles n'ont plus de sens. Ce que regrette Robert Lajoux, ancien combattant de la guerre d'Algérie.

"Nos ancêtres ont laissé leurs vies dans les tranchées, dans des conditions affreuses. Ils sont moins morts pour que nous restions français. Un pays sans mémoire est un pays sans racines". À Lyon, la cérémonie aura lieu au parc de la Tête d'Or, en présence des lycéens de Tassin-la-Demi-Lune, pour transmettre ce devoir de mémoire.