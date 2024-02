Hommage aux victimes françaises du Hamas : 75% des Français estiment que les élus LFI n'y ont pas leur place

Quatre mois jour pour jour après l'attaque du Hamas en Israël, la France rendra hommage mercredi 7 février aux victimes françaises de cette attaque lors d'une cérémonie. Selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et "Le Journal du dimanche", 75% des Français estiment que les élus LFI n’y ont pas leur place, alors que ces derniers ont refusé de qualifier d'organisation terroriste le Hamas.

Dans le détail, 76% des hommes interrogés estiment que les élus LFI ne doivent pas se rendre à cet hommage, tout comme 74% des femmes. Chez les moins de 35 ans, ils sont 59% de répondants à être de cet avis, contre 41% à penser que la France insoumise a bien sa place à la cérémonie.

Pour les 65 ans et plus, la réponse est plus tranchée : 80% d'entre eux estiment que LFI n'a pas sa place à l'hommage aux victimes françaises du Hamas le 7 février prochain, quand 19% pensent que si.

50% des interrogés de gauche pas favorables

Quant aux résultats de notre sondage selon la sensibilité politique des personnes interrogées, ceux-ci divergent en fonction des sympathisants. À gauche, 50% des interrogés ne souhaitent pas la présence des élus LFI. Au sein de la France insoumise elle-même, 21% des sondés pensent également que ces derniers n'ont pas leur place à la cérémonie.

Au centre de l'échiquier politique, 80% des sondés ne sont pas non plus favorables à la présence des députés insoumis. Une proportion encore plus forte lorsqu'il s'agit des sympathisants de droite puisqu'elle concerne 86% d'entre eux, quand 13% y sont favorables. C'est du côté du Rassemblement national que cette position est la plus marquée : 89% des sondés ne veulent pas des élus LFI lors de l'hommage, contre 10% d'interrogés pour et 1% d'abstentionnistes.