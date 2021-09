Hommage à Françoise Bernard, icône de la cuisine familiale française

C'était une pionnière des animatrices d'émissions de cuisine. Françoise Bernard, l'auteure de best-sellers de cuisine simple et efficace s’est éteinte dimanche dernier à l’âge de 100 ans, a annoncé la maison d’édition Hachette. L'émission "La Table des bons vivants" a rendu hommage à celle qui a révolutionné la cuisine familiale française.

"Je n'étais pas une grande cuisinière"

Nombreux sont les Français qui possèdent son livre "Les recettes faciles" sorti en 1965 et réédité plusieurs fois chez Hachette. Mais rien ne prédestinait Françoise Bernard, née Andrée Jonquoy, à une carrière fulgurante dans le monde de la cuisine.

Retrouvez tous les replays de "La Table des bons vivants" ici

Secrétaire chez Unilever, elle vendait margarine et huiles alimentaires, jusqu'au jour où son entreprise décide de créer en 1946 le nom de Françoise Bernard, né de l’association des deux prénoms les plus fréquents des années 1950. L’idée était de faire du personnage de Françoise Bernard leur spécialiste "conseils cuisine" alors qu'elle n'avait pas de formation de cuisinière, comme elle avait expliqué à Laurent Mariotte en 2016. "Je n'étais pas une grande cuisinière, j'étais une jeune femme qui voulait apprendre à faire la cuisine et qui ne parlait pas le langage des livres de classe. Pour apprendre, j'étais entre les mains des cuisiniers. J'ai acquis très vite, mais le savoir vient quand vous avez l'envie et que vous êtes obligé de faire".

Une cuisine simple, claire, sans jargon

Andrée Jonquoy endosse le rôle de Françoise Bernard pendant 25 ans. Jusqu’à ne plus pouvoir le quitter. "J’ai incarné si longtemps Françoise Bernard que c’est devenu mon nom", a-t-elle expliqué.

"Pour moi, c'est le premier livre de cuisine", se rappelle Yves Camdeborde, chef cuisinier et chroniqueur dans l'émission "La Table des bons vivants". De nombreux auditeurs d'Europe 1 ont aussi rendu hommage à Françoise Bernard comme Nathalie qui écrit sur Facebook, "je consulte encore le livre que j'ai reçu lors de mon mariage en 1986 !"

Pionnière des indications des températures et temps

Françoise Bernard disait s'adresser à des femmes "moyennement délurées" côté cuisine, qui travaillent, ont des enfants et peu de temps à perdre pour les nourrir les. "J'ai voulu les prendre par la main pour qu'elles apprennent, comme moi, la cuisine en la faisant", a-t-elle expliqué. Elle a été pionnière aussi des indications précises sur la manière de réaliser les recettes, notamment les températures et les temps, ce qui ne se faisait pas à l'époque.