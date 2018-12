Heurts et blessés lors de la manifestation des "gilets jaunes" à Lille

Des incidents ont émaillé le défilé de "gilets jaunes" samedi à Lille, où les forces de l'ordre ont interpellé plusieurs personnes et tiré des grenades de gaz lacrymogènes, tandis que plusieurs manifestants ont été blessés. Entre 500 et 600 personnes, selon la préfecture, ont suivi un parcours inhabituel et ont été stoppées au niveau d'un rond-point menant au commissariat central et à une bretelle d'autoroute. Les forces de l'ordre ont alors tiré des gaz lacrymogènes pour disperser la foule.

Plusieurs blessés. Le cortège est reparti sur un boulevard voisin et plusieurs personnes ont été interpellées. Deux hommes d'une cinquantaine d'années ont été blessés : l'un, disant souffrir du dos, est resté assis contre un mur en attendant les sapeurs-pompiers, l'autre avait une blessure ensanglantée au crâne. Un photographe de presse a lui été blessé au mollet, une grenade ayant rebondi et explosé entre ses jambes, tandis qu'une équipe de télévision a été prise à partie par des manifestants. Au total, six personnes ont été interpellées, selon la préfecture.

Incidents avec les gilets jaunes de #Lille boulevard de Metz pic.twitter.com/efcKirP8SW — Arnaud Dufresne (@VdnAdufresne) 29 décembre 2018

Des journalistes de CNews pris à partie par des gilets jaunes, rue Solférino à #Lille . Les policiers interviennent pour les protéger pic.twitter.com/lKEyrGRcaR — Arnaud Dufresne (@VdnAdufresne) 29 décembre 2018

Arrêté contre le délit d'entrave à la circulation. "Le libéralisme met les populations du monde à genou", "Non à l'oligarchie", pouvait-on lire sur des pancartes, tandis que les manifestants scandaient par intermittence "Libérez nos camarades", "On lâche rien", "Macron démission". La préfecture du Nord a pris un arrêté, courant de samedi 20h à lundi minuit, pour rappeler le délit d'entrave à la circulation sur les autoroutes reliant le département à la Belgique, où des blocages avaient eu lieu les samedis précédents. A Calais, l'A16 a été temporairement coupée à Saint-Folquin samedi matin par un groupe de "gilets jaunes", délogé dans le calme par la police.