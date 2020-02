Pourquoi Héloïse Martin et Mareva Galanter ont accepté de faire "Stars à nu"

Vendredi 7 février, Alessandra Sublet présentera le second volet de Stars à nu, sur TF1, qui met des personnalités à nu au sens propre, dans la mythique salle du Lido, pour sensibiliser au dépistage des cancers, et en particulier, ce soir, de celui du sein. L'ex-Miss France Mareva Galanter et l'actrice Héloïse Martin ont participé à l'aventure. Elles racontent sur Europe 1 pourquoi elles se sont lancées dans ce projet et rappellent le message principal de l'émission : allez vous faire dépister, car rien ne sert "d'attendre que ce soit trop tard."

"Le mot cancer, malheureusement, c'est un peu tabou", constate Mareva Galanter. "Mais en fait, on peut les guérir si c'est pris à temps. Donc le message c'est : nous, on s'est surpassées, on s'est mises nues, on a fait beaucoup de choses difficiles pour chacune à des niveaux différents... Mais on le fait pour vous dire que si vous avez un doute, vous pouvez être sauvés. On est en France, on a accès à une médecine extraordinaire et ça ne sert à rien d'attendre que ce soit trop tard".

Les téléspectateurs assisteront donc à 21h05 à l'effeuillage des anciennes miss Marine Lorphelin et Mareva Galanter, des comédiennes Héloïse Martin, Nadège Beausson-Diagne et Firmine Richard, de la chanteuse Fanny Leeb et de la candidate de télé-réalité Maddy Burciaga, ainsi que d'Alessandra Sublet.

"Si une seule femme est touchée par l'émission, ce sera un pari réussi"

Les participantes ont effectué une série d'exercices pour apprendre à se dénuder en public, du sport et des ateliers pour prendre confiance en elles et en leur corps. Et appris une chorégraphie créée par Chris Marques, spécialement pour l'occasion. Toujours pour la bonne cause.

"S'il y a une seule femme qui va se faire dépister, qui est touchée par l'émission, ce sera un pari réussi pour nous. Si on peut sauver une personne, ce sera déjà incroyable", affirme Héloïse Martin. La jeune comédienne, qui a déjà participé à Danse avec les Stars en 2019, et appris à se réconcilier avec son corps, raconte qu'elle a prévenu sa maman avant le début du projet, qui "était très surprise au début. Elle trouvait dingue que je me sente concernée par le cancer du sein. Et puis après elle était très fière et elle est venue nous voir toutes au Lido, elle était très émue."

L'émission "Stars à nu" spécial femmes sera diffusée vendredi soir à 21h05 sur TF1. "Vous êtes nu physiquement, mais en fait vous êtes mis à nu parce que vous parlez de sujets sensibles", assure Mareva Galanter, qui promet une soirée avec "beaucoup d'émotion".