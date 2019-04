Hélène Darroze : "Sans Alain Ducasse, je ne sais pas si j'aurais franchi le pas"

ANNE ROUMANOFF, ÇA FAIT DU BIEN

Hélène Darroze a toujours aimé la cuisine, depuis toute petite. Mais la cheffe cuisinière, deux étoiles au Guide Michelin et jury de Top Chef sur M6, ne se destinait pourtant pas à ce milieu, comme elle l'a expliqué chez Anne Roumanoff mardi.

>> De 11h à 12h30, c’est tous les jours Anne Roumanoff sur Europe 1 ! Retrouvez le replay de l’émission ici

"À l'époque, les gens avaient des idées très ancrées". Baccalauréat en poche, Hélène Darroze se tourne vers des études de commerce. "J'ai eu mon bac dans les années 1980 et à l'époque, les gens avaient des idées très ancrées", se souvient la cheffe cuisinière. "Quand on était une femme, on ne faisait pas de la cuisine son métier, c'était destiné aux hommes", se souvient la cuisinière. Une pression sociétale, mais aussi familiale. "Dans la tête de mon père, qui était cuisinier, le futur cuisinier était mon frère. Il n'a jamais été question que ce soit moi", confie Hélène Darroze.

"Alain Ducasse m'a mis un coup de pied aux fesses". C'est dans les bureaux du "Louis XV", restaurant du grand chef cuisinier Alain Ducasse qu'Hélène Darroze a atterri. Elle s'occupait notamment de la partie administrative de l'établissement. "Je suis passée des bureaux à la cuisine. C'est Alain Ducasse qui m'a mis un coup de pied aux fesses", raconte la cheffe. "Il a vu que c'était ma passion, il l'a décelé." Et c'est ainsi qu'Hélène Darroze s'est lancée. "Sans Alain Ducasse, je ne sais pas si j'aurais franchi le pas", reconnaît-elle. Une phrase, prononcée par le prestigieux chef a également tout changé : "il y a une place à prendre dans ce monde de la cuisine par une femme et vous êtes capable de la prendre." "C'est une phrase ancrée dans ma tête depuis toujours", conclut Hélène Darroze.