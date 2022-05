Hauts-de-France : un «job dating» pour recruter des maîtres-nageurs

REPORTAGE

À Liévin, quelques plaquettes et des fiches de recrutement sont étalées sur la table. Un "job dating" se prépare et face au manque de personnel, l'enjeu est grand. Le responsable des équipements sportifs de la communauté de communes attend les candidats. "On a besoin de deux maîtres-nageurs", annonce-t-il, inquiet, au micro d'Europe 1. Avec un salaire net de 1.500 euros par mois, les postes sont à pourvoir le plus rapidement possible pour la piscine municipale. "Sinon, on est obligé de réduire en termes d'activité, d'amplitude horaire, voire penser à terme, si ça perdure, à des fermetures de piscines. On pourrait aller jusque-là", précise le responsable.

La faute à des salaires trop bas ?

Cette commune n'est pas la seule dans l'inquiétude. La plupart des municipalités peinent à recruter ces maîtres-nageurs sauveteurs, faute de candidats. "On a les formations réparties sur le territoire. On a le financement pour les formations. Mais on a des difficultés à avoir les jeunes pour entrer en formation", explique Jean-François Druon, directeur d'un centre de formation spécialisé.

Et quand ils sont là, diplômés comme Rayane, ils sont exigeants. "On trouve que nos salaires sont encore un peu bas, donc on va forcément aller vers la structure où le salaire sera le mieux. Et après, c'est l'amplitude horaire qu'il faut négocier. Donc forcément savoir combien de week-ends on va travailler, à quelle heure on va terminer", détaille-t-il. "Ce sont les trois critères en tout cas, que je recherche dans une piscine avant de signer."

Les établissements privés plus attractifs

Pour le jeune maître-nageur, il est logique que les nouveaux maîtres-nageurs se dirigent vers des entreprises, plutôt que des collectivités. "Parce que forcément, on sait que c'est plus attractif et beaucoup plus modulable au niveau de nos conditions", ajoute-t-il.

Il s'agit souvent d'établissements dans lesquels les maîtres-nageurs peuvent se faire un complément de revenus en donnant des leçons particulières.