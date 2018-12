Harley-Davidson va commercialiser une moto électrique... qui divise les bikers

Une Harley-Davidson sans son bruit de moteur vrombissant ? Ce sera désormais possible puisque la marque américaine mythique va commercialiser une moto électrique dès l'été prochain, la LiveWire. Une nouveauté qui divise déjà les adeptes.

Une nouvelle identité sonore. Après les vrombissements sonores des Harley-Davidson, place au sifflement plus discret d'un moteur électrique. "Harley n'a pas oublié de donner une identité sonore à cette machine. On est bien loin du 'potopom potopom', mais on reconnaîtra parmi toutes les autres cette machine avec un bruit de turbine assez futuriste", assure Arlen Nichanian, le directeur de la concession du quartier de la Bastille, à Paris, au micro d'Europe 1.

Des bikers partagés. Le concessionnaire confirme qu'il y a un marché pour cette moto, mais les bikers vont-ils suivre ? "Je ne suis pas hyper fan", reconnaît l'un d'eux. "Je trouve ça très bien", assure un autre. Eric est fan de la marque de Milwaukee et estime que sa moto doit être bruyante. "On dépense aussi de l'argent pour qu'elle fasse ce bruit-là", affirme Eric. "On ne l'aura pas forcément sur une électrique. Moi j'attends du couple, une ambiance, une atmosphère."

De son côté, Benjamin pense qu'il faut "savoir évoluer avec son temps". Il est déjà pressé d'essayer la LiveWire. "C'est générationnel. Les anciens vont détester et la génération actuelle va plus apprécier. Mais avant de critiquer, il faut essayer."

Une moto qui ne sera pas à la portée de toutes les bourses. Quant au prix de cette nouvelle moto, très haut de gamme selon les spécialistes, il sera dévoilé au salon CES de Las Vegas du 8 au 11 janvier prochains.