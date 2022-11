Haldéen Place, Cocodico... Ces applications pour consommer Made in France

Au salon du Made in France qui se tient jusqu'à dimanche, les visiteurs en ont pleins les yeux. Hygiène, mode, mobilier ou encore bricolage... Toutes les applications, avec des produits 100% français, sont représentées. Parmi elles, Hadéen Place et Cocodico, qui réunissent jusqu'à 500 marques certifiées fabrication française. Un regroupement impressionnant qui a de quoi séduire les Français, déjà sensibles à l'éthique de leurs achats.

Des ventes privées pour faire face aux prix élevés

Pourtant, le marché du Made in France est aussi très coûteux. Le prix des produits peut être deux à quatre fois plus élevé que celui des produits fabriqués à l'extérieur, notamment en Asie. Ainsi, pour conquérir de nouveaux clients, Pierre Otzenberger, le cofondateur de l'application Cocodico, a lancé aujourd'hui ses premières ventes privées.

"On peut acheter des produits à prix réduits, par exemple des charentaises qui passent de 59 à 49 euros ou des joggings qui passent de 90 à 70 euros", explique-t-il. "Mardi, on a fait plus de 1.000 téléchargements juste en annonçant des ventes privées", déclare-t-il. "Et si on se rend compte que le Made in France peut nous plaire, on y reviendra c'est sûr, pas forcément en ventes privées d'ailleurs, on y reviendra tout court."

Pierre Otzenberger a raison d'être confiant puisque son application a séduit 10.000 utilisateurs depuis sa création il y a un an. Il espère même dépasser les 20.000 téléchargements avant Noël.