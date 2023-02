Guerre en Ukraine : manifestations en soutien à l'Ukraine dans plusieurs villes de France ce samedi 25 février

Des manifestations auront lieu à Paris et dans plusieurs villes de France samedi 25 février en soutien à l'Ukraine, au lendemain du premier anniversaire de l'invasion russe, ont annoncé lundi plusieurs associations. À Paris, le rendez-vous est donné à 14h place de la République en direction de la place de la Bastille, ont indiqué les associations organisatrices : Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!, le Réseau français de solidarité avec l'Ukraine et l'Union des Ukrainiens de France.

Des rassemblements dans une quinzaine de villes

La Ligue des droits de l'Homme appelle également à manifester. Des rassemblements sont également prévus dans une quinzaine de villes dont Tours, Dijon, Marseille, Lyon ou Clermont-Ferrand. "Nous attendons plusieurs milliers d'Ukrainiens et, nous l'espérons, plusieurs milliers de Français", a déclaré le président de l'Union des Ukrainiens de France, Jean-Pierre Pasternak, lors d'une conférence de presse. Selon cette association, quelque 110.000 Ukrainiens sont arrivés en France depuis février 2022, dont 90% de femmes et d'enfants.

L'ambassadeur d'Ukraine en France est attendu

Des représentants de différents partis (PS, EELV, NPA, Renaissance...), ont annoncé leur présence, selon les organisateurs, de même que des représentants des principaux syndicats. Sont également attendus l'ambassadeur d'Ukraine en France, Vadym Omelchenko, et des représentants de différentes communautés, notamment géorgienne, balte ou polonaise.