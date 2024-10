Guadeloupe : plusieurs barrages érigés dans la nuit, trois interpellations

Plusieurs barrages ont été érigés dans la nuit de samedi à dimanche dans divers secteurs de la Guadeloupe, sous couvre-feu partiel et 3 personnes ont été interpellées, a-t-on appris auprès du parquet de Pointe-à-Pitre. "Il y a eu pas mal de barrages sur Pointe-à-Pitre mais pas du tout de pillage" dans la nuit de samedi à dimanche, quand l'électricité n'avait pas encore été rétablie sur l'ensemble du territoire, a indiqué à l'AFP Alexandra Onfray, procureure adjointe de la République de Pointe-à-Pitre.

Une dizaine de "barrages enflammés avec des poubelles" sur la chaussée ont été constatés

Les forces de l'ordre ont procédé à "trois interpellations" aux Abymes, au nord de Pointe-à-Pitre, "sur les barrages en feu", a-t-elle ajouté. L'une des personnes arrêtées "était en train de pousser un véhicule pour y tenter d'y mettre le feu", selon Alexandra Onfray. Dans ce secteur, une dizaine de "barrages enflammés avec des poubelles" sur la chaussée ont été constatés entre 20H00 et 03H00, a-t-elle précisé. Sur la route nationale du Gosier, à l'est de Pointe-à-Pitre, un barrage a été "élaboré à partir de pneus et de cailloux", a détaillé la magistrate.

"Trois barricades" ont également été installées au Moule, à l'est de la Guadeloupe, où les forces de l'ordre et les pompiers, venus pour circonscrire un "incendie fait de pneus", ont été la cible de projectiles, a souligné Alexandra Onfray. Divers incendies ont été signalés au Lamentin, tandis qu'à Baie-Mahault, une boutique de bijoux, parfums et sacs a été attaquée "à la disqueuse", selon la procureure adjointe. Toutes ces communes étaient concernées par le couvre-feu partiel imposé par le préfet dans une partie de la Guadeloupe de samedi 22H00 à dimanche 05H00, heures locales, en réponse aux "violences urbaines inacceptables" de la veille.

Après près de deux jours de coupure généralisée, affectant la totalité de l'archipel, l'électricité a été rétablie dimanche matin sur le territoire.