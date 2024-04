Guadeloupe : les urgences du CHU évacuées après un incendie

Un incendie s'est déclaré dimanche soir au CHU de Guadeloupe, a-t-on appris de sources concordantes, entraînant l'évacuation du service des urgences. "Un feu de détritus" a éclaté "dans un local" au premier étage du CHU situé à Pointe-à-Pitre, a indiqué le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de Guadeloupe. L'incendie a été "éteint avant l'arrivée des secours" mais a provoqué l'évacuation d'"une trentaine de patients" du service des urgences, selon le service communication du CHU.

Un nouveau CHU livré dans le courant de l'année

Les patients ont ensuite été "transportés dans l'ancien self du CHU", transformé en salle de réanimation durant l'épidémie de Covid-19, a ajouté la même source. Une photo du Sdis Guadeloupe montre une vingtaine de patients couchés sur des brancards et des personnels médicaux regroupés sur un parking du CHU. Les "personnels et (les) patients pourront réintégrer les locaux dans les meilleurs délais", a fait savoir la préfecture dans un communiqué.

Le feu s'est déclaré "dans un local technique au premier étage du CHU", selon la même source. C'est dans cette zone que s'était déclaré, en novembre 2017, un incendie du même type, dans un local technique du CHU, provoquant l'évacuation de l'ensemble de l'hôpital, et désorganisant durablement l'offre de soins de l'archipel. Un nouveau CHU en construction doit être livré au troisième trimestre 2024.