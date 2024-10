Guadeloupe : le préfet reconduit le couvre-feu nocturne partiel

Le préfet de Guadeloupe a annoncé dimanche la reconduction du couvre-feu nocturne en vigueur de 22H00 à 05H00 dans certaines communes de l'archipel, où l'électricité a été totalement rétablie après presque deux jours de coupure généralisée.

"Prévenir le risque de nouveaux troubles à l'ordre public"

"La mise en place d'un couvre-feu dans certaines communes, dans la nuit (de samedi à dimanche), a permis de diminuer le nombre et l'intensité des faits de violences urbaines par rapport à la nuit précédente", a souligné le préfet dans un communiqué. La reconduction du couvre-feu pour la nuit de dimanche à lundi vise à "prévenir le risque de nouveaux troubles à l'ordre public", a-t-il ajouté. Le périmètre est inchangé et les communes concernées restent Les Abymes, Baie-Mahault, Basse-Terre, Gosier, Lamentin, Le Moule, Morne-à-l'Eau, Pointe-à-Pitre, Petit-Canal, Sainte-Anne et Sainte-Rose.

Un black-out affectait la Guadeloupe depuis vendredi 08H30 locales, "à la suite de l'arrêt illégal", selon EDF, des moteurs de la centrale EDF-PEI de Jarry qui fournit la majorité de l'électricité sur le territoire de près de 380.000 habitants. Alors qu'un conflit social oppose depuis plusieurs semaines la branche énergie de la CGT et la direction d'EDF Production électrique insulaire (PEI), le préfet Xavier Lefort avait accusé, peu après la coupure, "des salariés grévistes" de la centrale de Jarry de s'être "introduits dans la salle des commandes" et d'avoir "provoqué l'arrêt d'urgence de l'ensemble des moteurs".

EDF, via sa filiale EDF-PEI, a déposé une plainte contre X vendredi pour "mise en danger d'autrui". L'énergéticien a annoncé dimanche matin que le courant avait pu être rétabli pour "la totalité des clients du territoire de la Guadeloupe", soit "230.000 clients".