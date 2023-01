Grippe aviaire : un chat vivant près d'un élevage de canard a été contaminé par le virus

Ça n'était jamais arrivé en France. Un chat qui vivait dans une famille des Deux-Sèvres, à côté d'un élevage de canard touché par la grippe aviaire, a été contaminé par le virus la semaine dernière. Le cas de ce félin qui a dû être euthanasié pose la question d'une éventuelle transmission à l'homme car l'exemple du chat prouve que le virus H5N1 a muté pour s'adapter aux mammifères. Même si le cas reste exceptionnel, il oblige à la plus grande vigilance : la multiplication des contaminations entre les espèces pourrait faciliter la propagation à l'être humain.

Possibilité d'adaptation et de contagiosité à l'homme

"On n'a pas à craindre comme ça un saut de barrière d'espèces directement des oiseaux à l'homme", rassure Gilles Salvat, directeur général délégué du pôle recherche et référence à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). "Par contre, si le virus infecte par exemple les cochons, un animal souvent proche de l'homme et des oiseaux, on ne peut pas exclure qu'il devienne pathogène pour l'homme et qu'il s'adapte à l'homme et devienne contagieux."

Les premiers tests sanguins réalisés sur les propriétaires du chat et le vétérinaire se sont tous avérés négatifs. Toutefois, des investigations épidémiologiques complémentaires sont toujours en cours afin de s'assurer qu'il n'y a pas eu de transmission interhumaine dans l'entourage.

Concernant le virus chez les volailles, 4.600.000 animaux ont été abattus en France depuis le début de l'épisode de grippe aviaire, le 1er aout 2022.