Grèves SNCF et RATP : les prévisions de trafic de samedi

Une légère amélioration se dessine dans les prévisions de trafic, samedi, 30 jours après le début de la mobilisation contre la réforme des retraites. La SNCF annonce du mieux, tout comme la RATP. 14 lignes de métro fonctionneront partiellement, majoritairement l'après-midi. Europe 1 fait le point sur vos conditions de circulation.

SNCF : amélioration du trafic ce week-end

Samedi, la direction annonce 7 TGV sur 10, 1 TER sur 2, 1 train Intercités sur 3 ainsi qu'un Transilien sur 5. Le trafic international restera "perturbé". Pour dimanche, ce sont 2 TGV sur 3 qui circuleront.

CIRCULATION DES TRAINS le 4 janvier

RATP : un service minimum l'après-midi

Le trafic sera encore très perturbé sur l'ensemble du réseau RATP. Les déplacements domicile-travail étant moins nombreux le week-end, la RATP concentrera le maximum de ses efforts l’après-midi pour garantir un service minimum. Les lignes 4, 7, 8, 10, 3,6, et 12 circuleront de 13 heures à 18 heures. Les lignes 2, 11 et 13 circuleront quant à elle de 8 heures à 12 heures. La ligne 9 circulera de 10 heures à 18 heures et la ligne 5 de 8 heures à 18 heures.

La ligne 1 et 14 fonctionneront normalement, quant aux lignes 7bis et 3bis, elles garderont grilles closes. Attention, certaines stations seront fermées sur les lignes.

Le trafic des RER, en légère amélioration, sera assuré une grande partie de la journée, de 8 heures à 18h30 sur le RER A et 8 heures à 20 heures sur le RER B. La circulation sera normale sur les lignes de tramway. La RATP annonce également que 3 bus sur 4 circuleront.