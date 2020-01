Grèves : nouvelles améliorations à la SNCF et à la RATP

Encore du mieux à la SNCF et à RATP. Le trafic sera en légère amélioration mercredi, pour le 42e jour consécutif de grève contre la réforme des retraites, avec 80% des TGV et TER. A Paris, Voici les prévisions de trafic pour mercredi.

SNCF : nouvelle amélioration, 80% des TGV et TER

Le trafic SNCF connaîtra une nouvelle légère amélioration mercredi, avec 80% des TGV et TER, ainsi que 75% des Transilien en circulation. La moitié des trains Intercités rouleront "en moyenne", selon le groupe ferroviaire. Le trafic international sera "très peu perturbé". En région parisienne, la continuité de la ligne du RER B sera "rétablie avec la RATP", permettant "une traversée de Paris sans interruption", souligne la SNCF. Côté TGV, le trafic sera "quasi normal au départ et à destination de Paris sur tous les axes".

Amélioration du trafic @SNCF confirmée ce mercredi 15 janvier pour les trains du quotidien (TER, Transilien). Retour progressif à la normale pour les trains à grande vitesse.



RATP : du mieux, mais trafic toujours perturbé

A la RATP, le trafic s'améliore également, mais il restera largement perturbé. Les lignes automatisées 1 et 14 du métro fonctionneront normalement. Trois autres lignes (2, 7 bis et 10) seront ouvertes aux horaires normaux, mais avec un service perturbé et des stations fermées. Les autres lignes seront soit ouvertes en journée, soit avec des horaires élargis le matin et l'après-midi.

[Mouvement Social]⚠️Pour le mercredi 15 janvier, la #RATP prévoit un trafic perturbé avec certaines stations fermées, mais avec de nouvelles améliorations sur le réseau #métro et un trafic normal sur le #tramway . 4 bus sur 5 circuleront.

Les RER A et B rouleront eux toute la journée, avec un train sur deux. Enfin, 4 bus sur 5 circuleront.