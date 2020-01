Grèves SNCF et RATP : les prévisions de trafic pour vendredi

Au lendemain du 4ème jour de mobilisation contre la réforme des retraites, la direction de la SNCF annonce un trafic perturbé vendredi 10 janvier. De son côté la RATP prévoit

4 TGV sur 5, 60% du trafic TER

Si le trafic SNCF connaîtra une amélioration vendredi, il demeurera perturbé, avec en moyenne 60% du trafic TER, 4 TGV sur 5 et 3 Transilien (trains de banlieue parisienne) sur 5 en circulation, a annoncé jeudi la direction. Au 37e jour consécutif de grève contre la réforme des retraites, "la circulation ferroviaire restera perturbée sur l'ensemble du réseau (...) avec un retour à un niveau de service semblable à celui du début de semaine", indique dans un communiqué le groupe, qui prévoit seulement 1 train Intercités sur 3 et un trafic international "perturbé". Jeudi, 4e journée de mobilisation nationale interprofessionnelle contre la réforme, le trafic était "très perturbé".

CIRCULATION DES TRAINS le 10 janvier

Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCFhttps://t.co/eiZMVDEquXpic.twitter.com/vr7ikUEnWW — SNCF (@SNCF) January 9, 2020

Des lignes de métros partiellement ouvertes

Quant à la RATP, la régie prévoit un trafic "très perturbé" avec certaines lignes de métro qui ne seront que partiellement ouvertes, notamment aux heures de pointes. Certaines lignes ne seront ouvertes que pour la pointe du matin (ligne 13) ou du soir (ligne 6 et 12) et beaucoup (sauf la 1 et la 14) ne desservant pas toutes les stations.

[Mouvement Social]⚠️ Pour le 10 janvier, la #RATP prévoit un trafic très perturbé, avec une ouverture principalement aux heures de pointe. L’offre de transport sera quasi-normale sur le Tramway et 2 bus sur 3 circuleront en moyenne. ⬇️ pic.twitter.com/DBebKe9qy4 — RATP Group (@RATPgroup) January 9, 2020

Les RER A et RER B (zone RATP) rouleront entre 5h et 21h mais en fréquence réduite. Le réseau de surface sera davantage épargné, avec un trafic des tramways quasiment normal et près de 2 bus sur 3 en circulation en moyenne.