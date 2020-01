Grèves RATP et SNCF : les prévisions de trafic pour vendredi

Le trafic sera perturbé vendredi sur le réseau RATP, au 51e jour consécutif de grève contre la réforme des retraites, a annoncé jeudi la compagnie. Si aucune ligne ne sera totalement fermée, le trafic des métros sera tout de même "très perturbé" sur les lignes 2,3, 3 bis, 4 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13. Le trafic sera en revanche normal sur les lignes 1, 7 bis et 14, tandis que 3 trains sur 4 circuleront sur la ligne 10.

Quel trafic sur les lignes de métro perturbées ? Ligne 2 : 1 train sur 2 en heures de pointe, 1 sur 3 en heures creuses Ligne 3 : 1 train sur 5 en heures de pointe uniquement, entre Pont de Levallois et Opéra Ligne 3 bis : 1 train sur 2 de 6h30 à 19h30 Ligne 4 : 1 train sur 2 en heures de pointe, 1 train sur 3 en heures creuses, ligne exploitée de 6h30 à 19h30 Ligne 5 : 1 train sur 3 de 5h30 à 11h, et de 14h à 21h Ligne 6 : 1 train sur 4 de 5h30 à 10h30 et de 15h30 à 20 h Ligne 7 : 1 train sur 2 Ligne 8 : 1 train sur 3 en heures de pointe, 1 train sur 4 en heures creuses Ligne 9 et 11 : 2 trains sur 3 Ligne 12 : 1 train sur 2 de 6h30 à 10h30 et de 15h30 à 21h30 Ligne 13 : 1 train sur 4 de Saint-Denis Université à Duroc, de 5h30 à 20 h (pas de train sur la branche Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles)

Du côté des tramways, le trafic sera "quasi normal", mais "très perturbé" sur la ligne 3b, avec notamment un trafic interrompu de 11 heures à 15h30. La circulation des bus sera elle aussi légèrement perturbée avec en moyenne 3 bus sur 4 sur l'ensemble du réseau. Le trafic sera "quasi normal" sur la ligne Roissybus et 3 Orlybus sur 4 seront en circulation.

Enfin, concernant les RER, la RATP annonce un trafic "légèrement perturbé", avec les interconnexions assurées. Sur la ligne A, 4 trains sur 5 circuleront en heures de pointe, et 3 sur 5 en heures creuses. Sur la ligne B, la compagnie prévoit en moyenne 2 trains sur 3 en heures de pointes entre St-Rémy-les-Chevreuses/Robinson et Denfert-Rochereau, et 1 train sur 2 en heures creuses. Entre Denfert-Rochereau et Aéroport Charles-de-Gaulle/Mitry, 1 train sur 2 est annoncé toute la journée.

La SNCF annonce 7 TER sur 10 en circulation

Le trafic SNCF sera lui perturbé avec 7 TER sur 10 en circulation mais le trafic TGV sera normal, hormis des perturbations dues aux intempéries en Occitanie, a indiqué la direction à l'AFP. Sur le réseau TGV, les seules perturbations prévues ne seront pas dues aux appels à la grève mais provoquées par les "intempéries entre Béziers et Narbonne", en Occitanie, a précisé un porte-parole du groupe ferroviaire.

Le trafic des "Ouigo, Thalys et Eurostar sera normal", a-t-il ajouté. Côté Intercités, 7 trains sur 10 sont prévus.

Sur le réseau TER, "la situation sera variable selon les régions", le trafic "le plus faible" étant attendu en Occitanie et dans les Hauts-de-France, avec la moitié des trains en circulation, a-t-il détaillé. Viendront ensuite les régions Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur, où 6 TER sur 10 rouleront.

En Île-de-France, sur le réseau Transilien, il y aura 6 trains (RER SNCF, trains de la banlieue parisienne) sur 10 en circulation "en moyenne", selon le porte-parole. Pour le RER A, 3 trains sur 4 rouleront "aux heures de pointe et 2 trains sur 3 le reste de la journée", avec "l'interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture", a-t-il noté. La moitié des RER B et D circuleront, avec interconnexions maintenues. Deux RER C sur 3 et 8 RER E sur 10 sont attendus.