Grèves RATP et SNCF : les prévisions de trafic pour dimanche

Pour le 39e jour de grève à la RATP et à la SNCF contre la réforme des retraites, le trafic restera perturbé sur l'ensemble de réseaux de métros, de RER et de trains. Mais pour les deux entreprises publiques de transports, la donne s'améliore nettement sur leurs réseaux par rapport à la semaine qui s'achève.

À la RATP

Toutes les lignes de métro seront ouvertes en journée ainsi que les RER A et B, avec un fonctionnement souvent partiel, selon la RATP qui constate une "nette amélioration par rapport aux dimanches précédents". Toutefois, en dehors de la 1 et de la 14, automatiques, les lignes de métro comporteront toujours des stations fermées et des tronçons non desservis. En surface, le trafic sera quasi normal sur le Tramway et 3 bus sur 4 circuleront.

[Mouvement Social]⚠️Pour le 12/01, la #RATP prévoit un trafic encore perturbé, avec une nette amélioration par rapport aux dimanches précédents. Toutes les lignes de métros seront ouvertes en journée ainsi que les #RERA et #RERB. Nos prévisions ⬇️et sur https://t.co/OElUNYGYkypic.twitter.com/Jk9rZxwm6p — RATP Group (@RATPgroup) January 11, 2020

À la SNCF

Le trafic restera perturbé à la SNCF mais les taux de trains en circulation s'améliorent : quatre TGV Inoui sur cinq et neuf Ouigo sur dix circuleront dans toute la France, avec deux Transiliens et Intercités sur cinq et cinq TER sur cinq sur cinq TER sur dix.