Grève : trafic SNCF "très perturbé" mercredi, 14 lignes de métro fermées à Paris

Pas de trêve pour la grève le jour de Noël à la SNCF et à la RATP : le mouvement social contre la réforme des retraites se poursuit et continuera de perturber les transports mercredi. Les réseaux de Paris et de toute la France seront fortement touchés. Découvrez le détail de cette nouvelle journée de mobilisation ci-dessous.

À la SNCF

La SNCF a prévenu mardi que la circulation ferroviaire resterait "très perturbée" pour mercredi, 21e jour de grève, avec en moyenne un TGV sur 3, un Transilien sur 6 et trois TER sur 10. "Dans certaines grandes gares parisiennes" (Montparnasse, Est, Nord), aucun TGV ne partira ni n'arrivera "avant le début d'après-midi", tandis qu'en Île-de-France le trafic des lignes C, E, N et P "reprendra en début d'après-midi" également, prévient la SNCF, conseillant "aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou de reporter leurs déplacements" sur le réseau Transilien.

CIRCULATION DES TRAINS le 25 décembre

Retrouvez l'info en temps-réel la veille dès 17h sur l'#AssistantSNCFhttps://t.co/eiZMVDEquXpic.twitter.com/OVbtiWx6Es — SNCF (@SNCF) December 24, 2019

À la RATP

La RATP prévient que, mercredi, les métros seront encore moins nombreux à circuler que mardi : seules les lignes automatisées (la 1 et la 14) circuleront le jour de Noël, le trafic restera totalement interrompu sur toutes les autres.