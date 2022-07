«Je ne comprends pas que ce soit initié le 6 juillet» : la grève SNCF agace certains voyageurs

Ce mercredi matin, les voyageurs vont devoir prendre leur mal en patience en raison d'une grève nationale à la SNCF. Les cheminots réclament une hausse des salaires pour faire face à l'inflation. Du côté du trafic, trois TGV sur quatre sont en circulation, un TER sur deux, un RER et un Transilien sur deux en région parisienne.

Réunion ce mercredi avec la direction de la SNCF

Sur les panneaux d'affichage de la gare du Nord, ce sont les trains régionaux qui semblent les plus touchés par la grève, avec deux trains sur cinq en moyenne et beaucoup de retard sur ceux qui circulent. Même chose pour les lignes Intercités. Un train sur deux en moyenne, et la situation est encore plus compliquée sur certaines lignes. Du côté des TGV, trois trains sur cinq fonctionnent au départ de Gare de Nord.

Quoi qu'il en soit, la situation fait réagir les usagers. "Je ne comprends pas que ce soit initié le 6 juillet, alors que tout le monde part en vacances. C'est très embêtant", se plaint un voyageur. "Je peux comprendre les revendications, mais ça perturbe la vie des gens qui travaillent et partent en vacances. J'ai du mal aussi à savoir comment ils pourraient faire autrement pour faire valoir leurs revendications", nuance une autre usagère.

Il est donc compliqué de se déplacer ce mercredi matin. Les syndicats de cheminots demandent des augmentations de salaires, qui n'ont pas augmenté depuis 2014. Une réunion se tient ce mercredi avec la direction de la SNCF. Si les négociations n'aboutissent pas, d'autres mouvements de grève pourraient avoir lieu dans les prochains jours.