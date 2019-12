Trains spéciaux pour les enfants : "Maintenant, on espère le retour !"

REPORTAGE

Pour beaucoup de parents, dimanche, le soulagement était de mise à la gare de Lyon. Alors que le trafic SNCF reste "très perturbé" en ce premier week-end des vacances de Noël, la compagnie avait décidé de lever la suspension de son service prenant en charge les 4-14 ans, en débloquant 5.000 places dimanche dans 14 TGV. Une décision qui a permis à de nombreuses familles d'éviter de devoir prendre la route pour emmener elles-mêmes leur progéniture, ou de priver leurs enfants de vacances.

"On a pu prendre un billet au dernier moment"

Laurent, jeune père de famille, vient de déposer sa fille sa fille de 7 ans, Margaux, à la gare. "Coup de bol, on a eu un message de la SNCF. Du coup, on a pu lui prendre un billet au dernier moment", explique-t-il au micro d'Europe 1. Et tant pis si Laurent a du annuler sa réservation dans un hôtel lyonnais, qu'il avait effectuée par précaution. "Mais au moins elle part", confie-t-il, "très soulagé". "Maintenant on espère le retour, on croise les doigts".

Casquettes blanches sur la tête, les 100 enfants se dirigent en file indienne vers le fameux train. Parmi eux, Victoire, 8 ans, avait peur de rater son programme chez ses grands-parents : "jouer avec le chien et profiter de (sa) copine Anaïs".