Enfants empêchés de prendre le train seuls : "On va faire la route en voiture"

TÉMOIGNAGE

"C'est toujours Paris, Paris, Paris ! Et nous, on fait avec..." Magalie, une mère qui vit à Strasbourg, ne cache pas sa déception. Elle est séparée du père de ses deux enfants, qui habite à Angoulême. Pour Noël, les deux bambins devaient donc prendre un train samedi avec le service Junior et Cie, qui permet aux moins de 14 ans de voyager seuls. Un service supprimé par la SNCF... puis rétabli vendredi. Mais seulement partiellement : 5.000 places ont été ouvertes dans 14 TGV qui, tous, partent de ou vont vers la capitale, et uniquement dimanche.

"On va se retrouver à mi-chemin avec le papa"

De fait, les lignes desservies sont Paris-Lyon, Paris-Marseille, Paris-Bordeaux, Paris-Nantes, Paris-Rennes, Paris-Lille et Paris-Strasbourg. La liaison des enfants de Magalie, entre Strasbourg et Bordeaux, n'est donc pas concernée. "Ils ne partiront pas en train. Du coup, on va faire la route en voiture, on va se retrouver à mi-chemin avec le papa." Ce qui reste très contraignant. "Ça nous fait 800 kilomètres chacun aller-retour. Quand j'entends que c'est uniquement de Paris vers les grandes villes..."

Si la SNCF a pu finalement rétablir Junior et Cie, c'est parce que certains agents de la SNCF, jusqu'ici grévistes, sont revenus au travail. Le groupe ferroviaire recontacte les parents dont les trains pour enfants annulés ont finalement été rétablis afin de leur proposer de nouveau leurs services.