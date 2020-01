Grève SNCF et RATP : les prévisions pour ce week-end

Aux 38e et 39e jours consécutifs de grève contre la réforme des retraites, la SNCF et la RATP ont annoncé leurs prévisions de trafic pour ce week-end. La circulation des trains à la SNCF sera de nouveau perturbée samedi et dimanche, avec 80% des TGV, 50% des TER et 40% des Transilien en circulation, a annoncé la direction vendredi.

La SNCF prévoit aussi de faire rouler 40% de ses Intercités, tandis que le trafic international sera "peu perturbé". Ce week-end, le trafic des TGV va "s'améliorer significativement" et, lundi, il connaîtra "un retour progressif à la normale" avec 90% des TGV "assurés sur l'ensemble de nos destinations France et International", a indiqué le groupe dans un communiqué.

CIRCULATION DES TRAINS le 11 janvier

Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCFhttps://t.co/eiZMVDEquXpic.twitter.com/L4jEbVX3nn — SNCF (@SNCF) January 10, 2020

Toutes les lignes de métro ouvertes en journée

De côté de la RATP, le trafic sera encore perturbé mais en "nette amélioration par rapport aux week-ends précédents", a annoncé vendredi la RATP dans un communiqué.

"Toutes les lignes de métro seront ouvertes en journée pour la première fois le week-end depuis le 5 décembre, ainsi que les RER A et B", précise la régie. Toutefois, il s'agit d'ouvertures partielles et avec plusieurs stations fermées, sauf pour les lignes 1 et 14, automatiques.

[Mouvement Social]⚠️Pour le 11/01, la #RATP prévoit un trafic très perturbé, avec une nette amélioration par rapport aux week-ends précédents. Toutes les lignes de métros seront ouvertes en journée ainsi que les #RERA et #RERB. Nos prévisions ⬇️ et sur https://t.co/OElUNYGYkypic.twitter.com/EKfXpkpkZ6 — RATP Group (@RATPgroup) January 10, 2020

Les tramways circuleront quasiment normalement et 3 bus sur 4 circuleront en moyenne. Cette "nette amélioration" sera également perceptible dimanche, assure la RATP qui communiquera des prévisions plus précises samedi à 17H.