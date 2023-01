Grève SNCF de Noël : pourquoi les remboursements ont un train de retard

Le week-end de Noël avait été marqué par la grève des contrôleurs de la SNCF, ce qui a contraint la compagnie de train de rembourser les quelque 200.000 voyageurs qui ont vu leur trajet annulé. Problème, l'application censée être optimisée pour demander son remboursement semble être restée à quai. La SNCF avait pourtant promis un dispositif rapide en ligne pour effectuer sa requête et obtenir une compensation de 100% du prix du billet en bons d'achat pour de futurs trajets.

>> LIRE AUSSI - Grève SNCF : un coût conséquent pour la compagnie

"Le site n'a pas marché"

Visiblement, il faut donc s'armer encore un peu de patience, comme le confirme Michel Quidort, vice-président de la Fédération nationale des usagers des transports (FNAUT). "Le site n'a pas marché. Ils ont reconnu s'être peut-être planté et on leur a fait remonter des protestations d'usagers. Donc, leur position est de dire finalement : on va rembourser les gens un par un. Ils vont donc les recontacter, c'est ce qu'ils nous ont dit. Comme de toute façon ils ont leurs coordonnées, quand on achète un billet maintenant les gens donnent leurs coordonnées, ils vont recontacter les clients pour les rembourser. Et la SNCF assure que tous les gens qui en font la demande le seront."

Les remboursements devraient s'accélérer courant février. Pour tout renseignement, rendez-vous sur votre compte SNCF Connect. Les clients concernés ont jusqu'à fin mai pour faire leur demande.