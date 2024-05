Grève pour les primes JO : la SNCF confirme un un trafic «très fortement perturbé» mardi en Île-de-France

Le trafic sera "très fortement perturbé" mardi pour les trains de banlieue et RER exploités par la SNCF en raison d'une grève des cheminots franciliens à la veille d'une journée de négociations sur les primes perçues pendant les Jeux olympiques, a annoncé dimanche la SNCF.

Les lignes les plus touchées seront le RER D et la ligne R du Transilien, avec seulement un train sur cinq et uniquement aux heures de pointe (de 6h30 à 9h30 et de 16h à 20h). On comptera seulement deux trains sur cinq sur le RER E, qui ne roulera pas entre 10h et 17h et ne desservira pas de nombreuses gares, notamment celles récemment ouvertes entre Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre-La Folie.

Interconnexion maintenue à gare du Nord pour le RER B

Sur le RER A, ligne la plus fréquentée d'Europe, seul 1 train sur 2 circulera sur les branches Poissy-Cergy. Même chose pour le RER B sur la partie nord de la ligne, exploitée par la SNCF. La situation sera meilleure sur la partie sud, exploitée par la RATP, avec 2 trains sur 3. Parfois suspendue en période de grève, l'interconnexion entre les deux parties sera bien maintenue à gare du Nord.

Sur le RER C, il faudra compter 2 trains sur 5, uniquement entre 6h et 10h et entre 16h et 20h. Les fréquences de passage varieront selon les branches. Sur le Transilien, les lignes H, J, L, N et U sont logées à la même enseigne avec 1 train sur 3 en circulation, contre 1 train sur 2 pour les lignes K et P.

Enfin, les lignes de tramway T4 et T11 seront également touchées par le mouvement social avec 1 passage toutes les 15 minutes entre Aulnay-sous-Bois et Bondy pour le T4 qui ne fonctionnera pas entre Gargan et Hôpital de Montfermeil. Sur le T11, il faudra compter 1 tram toutes les 20 minutes. En revanche, aucune perturbation n'est prévue sur les lignes T12 et T13.