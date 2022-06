Grève pour le match France-Danemark : le trafic sera quasi normal sur le RER B

Le trafic sera quasi normal vendredi sur le RER B, touché par une grève de conducteurs prévue le jour du match de football France-Danemark au Stade de France, une semaine après une finale de la Ligue des champions très chaotique. Le trafic sera "quasi normal" et l'interconnexion "maintenue à Gare du Nord" sur le RER B, ce qui signifie que les voyageurs venant du sud n'auront pas à changer de train pour se déplacer en direction du nord de Paris, a indiqué la RATP.

"Pour rappel, les lignes de métro 13 et 12 ainsi que le RER D desservent elles aussi le stade de France" à Saint-Denis, ajoute la régie de transport qui prévoit "un important plan d'information voyageurs". Concernant le RER A, également touché par un appel à la grève, le trafic sera normal, assure la RATP.

Une médiatisation mondiale après les incidents de samedi

Les syndicats CGT, Unsa et La Base de l'entreprise publique ont appelé les conducteurs du RER à la grève vendredi pour dénoncer le sous-effectif et réclamer une prime de 1.500 euros en reconnaissance de leur implication pendant la pandémie. C'est la deuxième journée de mobilisation après celle de samedi qui avait légèrement perturbé le trafic sur le RER B, conduisant les supporters venus assister à la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France à se déporter sur le RER D ou la ligne 13 du métro.

Des incidents ont ensuite entaché l'événement qui a été marqué par des débordements et de graves problèmes de gestion des flux de spectateurs. L'affaire a pris un tour hautement politique, sur la capacité française à organiser des événements sportifs majeurs à un an du Mondial-2023 de rugby et à deux ans des Jeux olympiques à Paris.

"Le fiasco du 28 mai a engendré une médiatisation mondiale et la direction porte l'entière responsabilité des problèmes d'acheminements des supporteurs au Stade de France", ont écrit les syndicats dans leur communiqué appelant à la grève. Sur le RER B, la RATP n'exploite que la partie sud de la ligne. A partir de la Gare du Nord, la SNCF -où aucun syndicat n'appelle à la grève- gère la ligne en direction de Saint-Denis et du Stade de France.