Grève des aiguilleurs du ciel : à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry, la moitié des vols annulés

Dans le ciel français, au moins un millier de vols annulés, des retards, des appels à ne pas voyager... La journée s'annonce très difficile pour les usagers du transport aérien français, affectés par une grève des aiguilleurs du ciel, comme à Lyon où 125 vols qui devaient décoller ou atterrir à l'aéroport Saint-Exupéry sont tout simplement supprimés. Et 125 vols, ça représente la moitié du trafic journalier à Saint-Exupéry qui est affecté par ce mouvement de grève. Beaucoup de destinations intérieures : Bordeaux, Nantes, Strasbourg sont touchés. Les capitales européennes aussi, tout comme les vols pour l'Afrique du Nord.

"C'est insupportable"

Myriem, par exemple, son bébé de six mois dans les bras, devait se rendre à Alger. "On a réservé pour aller en Algérie, on n'y est pas allés depuis 4 ans à cause du Covid. On était tout contents d'y aller. Hier soir, on reçoit plein de mails comme quoi notre vol était remporté pour celui de 21 h. Mais on est venu voir parce qu'on ne comprenait pas trop. Là, je me suis renseignée, ce n'est même pas sûr que le vol de 21h30 soit maintenu. Donc toute la journée, avec un bébé à l'aéroport, c'est l'enfer, c'est insupportable."

Même chose pour Anastasiya, une Ukrainienne qui voulait rentrer chez elle à Vienne, en Autriche. "Je peux pas aller en Autriche. C'est annulé. Je ne sais pas comment je vais faire, je n'ai pas d'habitation ici. Je ne peux rien faire parce que la France est toujours en grève. Merci beaucoup. Merci beaucoup la France." Des voyageurs étrangers assez remontés. Malgré tout, ce n'est pas la panique à l'aéroport. Il n'y a pas de longues files d'attente, car la grande majorité des voyageurs ont été prévenus en amont par leur compagnie dès la veille, puisque cette grève des contrôleurs aériens avait été annoncée. Les perturbations dureront quand même encore puisque le préavis de grève a été déposé jusqu'à 6 h du matin samedi.