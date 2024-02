Pascal Praud et vous - SNCF : horaires décalés, déplacements... «Les jeunes sont plus exigeants que les anciens ne l'étaient», dit un syndicaliste

Ce week-end qui concerne deux zones de vacances scolaires devrait être perturbé à la SNCF : les contrôleurs menacent de faire grève pour réclamer des hausses de salaires au vu des conditions de travail, comme le justifiait l'un d'entre eux intervenu dans l'émission Pascal Praud et vous mardi. Fabien Villedieu, secrétaire fédéral de Sud-Rail, évoque ce mouvement de grève, en rappelant que les contraintes d'horaires décalés, et de déplacements parfois loin de son domicile, "étaient plus ou moins acceptées par les générations comme moi, qui suis né dans les années 1970. (...) Les jeunes aujourd'hui sont plus exigeants que les anciens ne l'étaient", convient-il sur Europe 1.