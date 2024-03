Grève de la fonction publique : à quoi s'attendre mardi 19 mars ?

Suite du bras de fer salarial entre le gouvernement et les fonctionnaires : les huit syndicats de la fonction publique ont uni leurs forces et appellent les 5,7 millions d’agents publics à se mobiliser mardi à Paris et dans les régions pour que 2024 ne soit pas une "année blanche" sur le plan des rémunérations.

Des augmentations générales demandées, le gouvernement défend les augmentations générales déjà accordées

Des augmentations générales ainsi que des "vraies négociations" sont demandées par Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, pour qui il y a aujourd'hui 10%, soit 500.000 fonctionnaires, qui gagnent moins de 1.508 euros nets par mois. Également au cœur des revendications des syndicats, la question des conditions de travail et celle des perspectives de carrière.

En face, le gouvernement défend les augmentations générales déjà accordées en 2022 et en 2023, dans un contexte budgétaire qui s’est tendu ces derniers mois.

Les enseignants en grève mardi

Pour la leader de la CGT, Sophie Binet, le gouvernement doit "ouvrir des négociations immédiates". "Ce n'est pas normal que le pouvoir d'achat des fonctionnaires s'érode à ce point", a-t-elle martelé chez nos confrères de RMC/BFMTV. "Aujourd'hui, les fonctionnaires français sont parmi les moins bien payés - les enseignants, les infirmières, les médecins... - et cela créé un déficit de vocations qui pose un problème pour que nos services publics puissent fonctionner", a-t-elle assuré.

L'Éducation nationale sera aussi en grève où des enseignants pourraient ne pas faire cours ce mardi dans les écoles, collèges et lycées. Les organisations s'inquiètent de la baisse de budget de l'Éducation et réclament une revalorisation des salaires. Selon le Snes-FSU, qui représente le second degré, plus de 120 manifestations sont prévues sur tout le territoire.

️ Où manifester le mardi 19 mars ?

Plus de 120 rendez-vous prévus !

➡️Carte des manifestations et rassemblements : https://t.co/fAxS4yiI3S#Grève19mars#EducationEnColèrepic.twitter.com/vid8c6nrud — SNES-FSU (@SNESFSU) March 16, 2024

Les organisations d'infirmières libérales seront dans la rue

Revalorisation tarifaire, reconnaissance de la pénibilité pour pouvoir partir en retraite à 60 ou 62 ans... La plupart des organisations d'infirmières libérales ont aussi appelé à une journée d'action dans toute la France mardi, avant une manifestation nationale le 4 avril à Paris. Le collectif Infirmières en colère est la cheville ouvrière de ces mobilisations, soutenues par deux des trois syndicats représentatifs de la profession (Sniil et Convergence Infirmière).