Grève contre la réforme des retraites : les prévisions de la RATP et de la SNCF dimanche

Alors que la mobilisation contre la réforme des retraites s'inscrit dans la durée, une nouvelle journée noire est prévue dimanche dans les transports. Le trafic est encore une fois très perturbé. A la SNCF d'abord : les perturbations seront à peu près les mêmes qu'hier. Un TGV sur six en moyenne, même chose pour les Transiliens. Un Intercités sur dix et un TER sur cinq. Les liaisons seront essentiellement assurées par autocars. A la RATP, la situation sera pire qu'hier avec seulement deux lignes de métro ouvertes : la 1 et la 14, qui fonctionnent sans conducteur. Le RER A restera fermé toute la journée, tandis que sur le B le trafic sera très perturbé avec des rames prévues uniquement entre midi et 18 heures.

Les gares RER déconseillées lundi

Lundi la situation s'améliorera légèrement mais il y aura encore dix lignes fermées dans le métro parisien. Du côté de la SNCF, il est recommandé d'éviter les gares du réseau Transilien. Avec le manque de trains, l'affluence attendue sur les quais pourrait représenter un danger pour les voyageurs.