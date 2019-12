La compagnie Air France a annoncé jeudi l'annulation de 30% de ses vols intérieurs et de près de 10% de ses vols moyen-courrier vendredi pour répondre à la demande de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) face à la grève contre la réforme des retraites. "Pour la journée du 6 décembre 2019, Air France prévoit d'assurer l'ensemble de ses vols long-courrier, plus de 90% de ses vols moyen-courrier" et "près de 70 % de ses vols domestiques", a indiqué la compagnie dans un communiqué.

>> A LIRE -Grève contre la réforme des retraites : suivez la journée de jeudi en direct