Grenoble : pourquoi la cérémonie du 11-Novembre fait-elle polémique ?

Commémoration du #11Novembre 1918. La France et #Grenoble honorent leurs morts dans la grande guerre et célèbrent l'armistice. Plus que jamais nous devons rappeler la valeur de la paix. Félicitations aux enfants de l'école de la Bajatiere pour leur discours poignant et si lucide. pic.twitter.com/YzqvED2AN5