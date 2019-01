"Grand débat national" : la fiscalité, thème prioritaire pour plus d'un Français sur deux

Pour plus d'un Français sur deux (56%), le thème prioritaire du "grand débat national" est "la fiscalité et les dépenses publiques", selon un sondage OpinionWay* pour LCI-Le Figaro-RTL publié mardi soir.

La fiscalité, une priorité du "grand débat", selon les sondés. Les thèmes prioritaires, une semaine après le lancement du "grand débat", sont pour 56% des sondés "la fiscalité et les dépenses publiques", bien loin devant "la démocratie et la citoyenneté" (16%), "l'organisation de l'État et des services publics" (15%) et "la transition écologique" pour 11%. Deux pour cent ne se prononcent pas.

Un débat qui ne sera pas écouté ? Si le "grand débat national" est une "bonne chose" pour 67% des personnes interrogées, contre 32% qui considèrent que c'est une "mauvaise chose", 62% des sondés pensent que le président de la République et le gouvernement ne prendront pas en compte les résultats qui en seront issus.

Un mouvement toujours soutenu. En outre, 24% des sondés n'ont pas l'intention d'exprimer leur opinion pour trouver des solutions (36%), ni à l'inverse, leur mécontentement ou ras-le-bol (26%). Après l'"acte 10" des "gilets jaunes" samedi, qui a rassemblé 84.000 personnes selon des chiffres des autorités, plus d'un Français sur deux continue de soutenir le mouvement (56% contre 43%, soit une hausse d'un point).

*Ce sondage a été réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, les 21 et 22 janvier auprès d'un échantillon représentatif de 1.007 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,5 à 3 points.