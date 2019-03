"Grand débat national" : 400.000 pages de contributions numérisées par la BNF

La Bibliothèque nationale de France (BNF) a commencé à numériser quelque 400.000 pages de cahiers citoyens et contributions au "grand débat national" en vue de leur analyse sémantique et de leur archivage. "La BNF dématérialise entre 15 et 25 millions de pages par an. Pour ce travail, nous avons 400.000 pages. C'était presque naturel pour nous de prêter main forte à la mission grand débat. C'est une volumétrie habituelle pour la BNF", a expliqué Arnaud Beaufort, directeur général adjoint de la BNF, à l'AFP.

Quatre semaines pour tout numériser. La numérisation est opérée dans le cadre d'un marché avec la société Numen Services, à Chambray-lès-Tours, en Indre-et-Loire. Elle a commencé peu après la date limite d'envoi des contributions, fixée au 20 février, et doit être réalisée dans un délai de quatre semaines. Parsemé de chariots, de caissettes en plastique et de bacs de tri identifiés par leurs départements et dates de réception, l'atelier de numérisation comprend notamment plusieurs scanners dont l'un de 10 mètres qui numérise simultanément en recto-verso.

Les documents versés aux archives. "Les cahiers citoyens sont au nombre de 16.000. Nous en avons déjà reçus 14.000. Nous avons aussi tous les courriers reçus à la fois par la mission du grand débat, boulevard Saint-Germain à Paris, et aussi ceux reçus par les ministres", a détaillé Arnaud Beaufort. Les documents manuscrits sont envoyés à des sociétés extérieures pour retranscription. Les documents dactylographiés sont eux transformés en fichiers textes par des logiciels. Une fois numérisés, les documents sont versés dans les services publics d'archives départementales ou nationales, qui conserveront aussi les originaux des contributions. L'interprétation et l'analyse sémantique des contributions seront réalisées par le gouvernement et des sous-traitants.