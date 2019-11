Gourmand, garni de fromage ou de thé : découvrez notre sélection de calendriers de l'avent

A TABLE !

Le mois de décembre approche et la période des calendriers de l'avent aussi. Impossible d’échapper à cette tradition, qui a démarré en Allemagne, au XIXe siècle pour faire patienter les enfants avant Noël. Sur les premiers calendriers de l'avent, lancés en 1920, des images se cachaient dans des petites fenêtres. C'est ensuite en 1958 qu'apparaissent les calendriers de l'avent que l'on connaît aujourd'hui, ceux qui cachent des chocolats.

Qu'ils soient gourmands, sensationnels, esthétiques, rempli de sachets de thé, de spiritueux ou encore de fromage, les calendriers de l'avent existent désormais pour tous les goûts et toutes les envies. Tour d'horizon de quelques coffrets à ne pas manquer.

Le plus gourmand : le calendrier signé Pierre Hermé

Comment passer à côté de cette couronne de l’Avent verte garnie de surprises à croquer signées Pierre Hermé ? Dans ce calendrier, des orangettes côtoient des caramels au beurre salé et des croquants au chocolat noir.

Prix : 62 euros

Pour les amoureux du fromage : le "Cheesy Christmas"

Bleu, brebis, chèvre frais, tomme... Les passionnés de fromage n'auront que l'embarras du choix parmi ces portions à déguster chaque jour dans ce "Cheesy Christmas". La qualité est aussi au rendez-vous puisque ces 24 morceaux ont été sélectionnés par Bernard Mure-Ravaud, Meilleur ouvrier de France. Au total, vous retrouverez 1,2 kg de fromage dans ce coffret. Pour éviter l'indigestion, il est toutefois fortement conseillé de placer le calendrier au réfrigérateur.

Prix : 60 euros

Le plus sensationnel : le calendrier de Patrick Agnellet

Le chocolatier, Patrick Agnellet, basé à Annecy, propose une pièce d'exception : une grande roue entièrement réalisée en chocolat. Il est même possible de la faire tourner. Pour les plus chanceux, deux grandes roues sont à gagner via une tombola en boutique et sur Instagram, par le biais d'un jeu.

Prix : 120 euros

Le plus alcoolisé : le calendrier du Domaine du Goût

Le Domaine du Goût a imaginé le premier calendrier de l'avent composé uniquement de spiritueux français. 24 mignonnettes, idéales pour découvrir l’alcool de nos régions comme le whisky de Bretagne, ou la myrte de Corse, sont à découvrir.

Prix : 79 euros

Pour les amateurs de thé : le premier calendrier de Mariage Frères

Le premier calendrier de l'avent de la marque Mariage Frères est sobre et classe à l’image de la maison. Simplement habillé de noir et d’étoiles dorées, il abrite 25 sachets de thé différents.

Prix : 39 euros.

Le plus "frenchie" : le calendrier du Chocolat des Français

Ce modèle pétillant aux couleurs vives signé Le Chocolat des Français représente les différentes régions de France. En ouvrant les fenêtres, vous découvrirez des guimauves ou encore des rochers pralinés réalisés en Provence.

Prix : 29 euros

Le plus ludique : le calendrier signé Thierry Court

Le chocolatier et confiseur grenoblois distille ses petits bonheurs dans un calendrier de l'avent en forme de livre. À l'intérieur : des confiseries inspirées de classiques industriels avec une teneur en additifs réduite.

Prix : 24 euros

Le plus classique : le calendrier du boulanger Poilâne

La célèbre boulangerie parisienne propose, pour la première fois, un calendrier composé de 24 biscuits, chocolats et confiseries. Le tout agrémenté d'une jolie illustration, représentant son adresse historique située à Saint-Germain-des-Près. Si ces douceurs sont évidemment signées Poilâne, le boulanger a aussi introduit des créations venues d’autres grandes maisons comme Jacques Genin, La Manufacture Cluizel ou La Maison Sève.

Prix : 35 euros