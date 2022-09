Gironde : un incendie parcourt au moins 320 hectares, un bourg évacué

Un incendie en cours depuis lundi après-midi a parcouru entre 320 et 350 hectares de végétation et de forêt à Saumos et contraint à l'évacuation du bourg de la commune dans un contexte de fortes chaleurs en Gironde, a-t-on appris auprès des pompiers. Le département, touché par des feux majeurs cet été (près de 30.000 hectares brûlés à La Teste-de-Buch et Landiras), a connu lundi des températures très élevées, avec notamment un record mensuel enregistré à Bordeaux (37,5 degrés), du jamais vu en septembre depuis 1987.

500 habitants évacués d'un bourg

Quelque 500 habitants du bourg de Saumos ont rejoint des abris dans les communes limitrophes du Temple, du Porge et de Sainte-Hélène, selon le Codis 33 qui a qualifié la situation d'"assez virulente". Environ 340 sapeurs-pompiers sont présents à Saumos, un village situé entre les plages de l'océan Atlantique et l'agglomération bordelaise, et doivent travailler "toute la nuit". D'importants moyens aériens ont été mobilisés avant la tombée de la nuit, avec deux Canadairs, deux hélicoptères et un avion Dash.

Le département de la Gironde a par ailleurs indiqué en soirée qu'il mobilisait ses bacs entre Royan (Charente-Maritime) et Le Verdon-sur-Mer, à la pointe nord du Médoc, pour faire traverser l'estuaire de la Gironde à des renforts venant de Charente-Maritime. Des renforts de Lot-et-Garonne sont également prévus.

Un autre incendie dans les Landes

Par ailleurs, un incendie était en cours depuis lundi après-midi dans le département voisin des Landes, à Herm, avec environ 45 hectares brulés. Cette commune se situe au nord de Dax, une ville où un record de chaleur pour le mois de septembre a également été battu lundi (39°C).

Une centaine de pompiers et des moyens aériens sont mobilisés sur ce feu qui, comme celui de Saumos, n'est pas situé dans le massif des Landes de Gascogne, la plus grande forêt de résineux d'Europe selon les autorités locales.