Gironde : un escroc au pass sanitaire interpellé et écroué

Face à la flambée des cas de coronavirus , le gouvernement mise tout sur le pass vaccinal , qu'il espère mettre en place au 15 janvier avec la possibilité de sanctionner plus durement ceux qui en produisent de faux. À l'instar de cet homme interpellé en Gironde : après plusieurs mois d'enquête, les policiers de Bordeaux ont enfin pu mettre fin à son escroquerie.

La police judiciaire de Bordeaux n'a en effet pas lâché le morceau. En août dernier, un médecin d'Arcachon, responsable du centre de vaccination contre le Covid, voit son profil numérique professionnel utilisé pour créer de fausses attestations. Après des plaintes et des investigations, les policiers remontent jusqu'à un homme déjà bien connu de la justice pour de nombreuses escroqueries.

Interpellé et écroué

Cette fois, le suspect a donné dans le faux certificat de vaccination au bénéfice de 55 personnes habitant majoritairement la région parisienne. Il y a quelques jours, le faussaire présumé a donc été interpellé chez lui à Valence, dans la Drôme, tout comme sa conjointe. Il a été écroué à la maison d'arrêt de Gradignan et sa compagne a quant à elle été placée sous contrôle judiciaire.

La perquisition a permis de découvrir des espèces, 5.000 francs suisses, 11 cartes bancaires aussi, mais également un pistolet automatique avec ses cartouches. Les deux véhicules du couple, une Audi Q7 et une Peugeot 3008, ont été saisis. La procureure de Bordeaux rappelle que les bénéficiaires et usagers de ces faux pass sanitaires risquent jusqu'à deux ans de prison et 30.000 euros d'amende.