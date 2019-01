"Gilets jaunes" : Rouen porte plainte pour des dégradations

La métropole de Rouen a annoncé vendredi avoir porté plainte contre X à la suite de dégradations survenues samedi dernier lors d'une manifestation de "gilets jaunes".

La mairie ne donne pas le coût des dégâts. "À l'occasion de la manifestation organisée samedi 29 décembre dans le cadre du mouvement des 'gilets jaunes', Rouen a été le théâtre de violences et de dégradations (...) très impactantes pour la métropole", assure la collectivité dans un communiqué. "Un chiffrage est en cours pour évaluer le montant total des dommages causés", selon le communiqué.

"200 fauteurs de troubles". La métropole évoque dans son communiqué "des dommages causés sur l'espace public, sur le mobilier urbain (les abribus en particulier) et sur les bacs et conteneurs à déchets". La collectivité présidée par le PS Frédéric Sanchez en "appelle chacun au calme et à la responsabilité". Samedi, la préfecture avait dénombré 800 manifestants à Rouen, dont "200 fauteurs de troubles" sur fonds de heurts avec la police.