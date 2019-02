“Gilets jaunes” : Quelles sont les stations de métro fermées à Paris ?

Pour leur "acte 13", les "gilets jaunes" ont de nouveau prévu plusieurs rassemblements dans le pays. À Paris, une manifestation a été déclarée en préfecture : rendez-vous est donné à 10H30 place de l'Étoile, et le cortège doit notamment passer par les Champs-Élysées, puis devant le Quai d'Orsay, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Médef et se terminer sur le Champ-de-Mars à 17h.

Un parcours qui aura évidemment des répercussions sur les transports parisiens. Le site de la RATP fournit déjà quelques informations. Plusieurs lignes de métros et RER sont susceptibles d'être fermées, avec les correspondances non assurées dès 10h.

Les stations de métro et RER fermées :

Ligne 1 : Station Tuilerie

Lignes 1, 8 et 12 : Station Concorde

Lignes 1 et 13 : Station Champs-Elysées Clemenceau

Lignes 1 et 9 : Station Franklin D Roosevelt

Lignes 9 et 13 : Station Miromesnil

Ligne 13 : Station Varenne

Plusieurs lignes de bus sont susceptibles, elles aussi, d'être déviées ou limitées dans ce secteur. La RATP précise enfin que la réouverture des stations se fera sur autorisation de la Préfecture de Police.