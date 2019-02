"Gilets jaunes" : plus de 5.000 personnes mobilisées pour une marche régionale dans la Drôme

Plus de 5.000 manifestants ont bravé froid et pluie samedi à Valence, dans la Drôme, pour une marche régionale organisée à l'occasion de l'acte 12 du mouvement des "gilets jaunes".

Le cortège, comptant 5.400 marcheurs selon la préfecture, s'est ébranlé vers 13h30 au sud du centre-ville, dans une ambiance bon enfant. Mais de brèves échauffourées ont éclaté lorsque les manifestants ont bifurqué vers la préfecture, contrairement à ce qui était prévu. Ce face à face tendu a pris fin quand les "gilets jaunes" ont repris leur marche dans une autre direction.

Une centaine d'armes saisies. En début d'après-midi, la préfecture, qui avait dit craindre la venue de casseurs, a annoncé l'interpellation de 18 personnes et la saisie d'une centaine "d'armes blanches ou par destination", dont des haches, des sabres, des couteaux, machettes et gourdins sur plus de 30 points de contrôle mis en place autour du centre ville.

Dès la fin de la matinée, des "gilets jaunes" venus de Lyon, de Saint-Etienne, d'Ardèche, de Marseille ou de Corse notamment s'étaient rassemblés aux cris de "Macron démission" sur un parking de supermarché près de l'entrée Valence-sud de l'autoroute A7, fermée par les autorités. Ils ont ensuite pris la direction d'un centre ville aux airs de ville fantôme, quasiment vidé de ses habitants et véhicules, alors que les commerces demeuraient fermés depuis le matin avec de nombreuses vitrines protégées par des panneaux de bois.