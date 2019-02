EN DIRECT - Suivez la 12ème journée de mobilisation des "gilets jaunes" à Paris et en province

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Le rituel est désormais immuable depuis le 17 novembre dernier. Chaque samedi, plusieurs dizaines de milliers de personnes arborant des "gilets jaunes" se mobilisent en France pour réclamer davantage de pouvoir d'achat et dénoncer la politique du gouvernement. En dehors des revendications traditionnelles scandées sur les ronds-points ou dans les rues de l'Hexagone depuis plus de deux mois, la journée de samedi, la douzième de mobilisation, devrait être marquée par un hommage aux victimes de ce mouvement sans précédent (plus d'une centaine de blessés graves selon le collectif militant "Désarmons-les" et le journaliste indépendant David Dufresne) et ce, d'autant plus que le Conseil d'État a rejeté vendredi les demandes de suspension de l'usage de lanceurs de balle de défense (LBD).

Les trois informations essentielles : "L'acte 12" de la mobilisation des "gilets jaunes" doit servir d'hommage aux dizaines de blessés graves depuis deux mois et demi

Un défilé est prévu à Paris, ainsi que plusieurs manifestations en province, comme à Bordeaux ou Toulouse, foyers de la contestation

Un important rassemblement est également prévu à Valence, dans la Drôme, où 10.000 personnes sont attendues

Un défilé hommage prévu à Paris. Dans la capitale, les "gilets jaunes" appellent ainsi à une "marche blanche" dans le "calme" en hommage "aux blessés et aux mutilés victimes de la violence policière". Des manifestants, qui ont perdu un oeil après un tir de LBD, une main après l'explosion de grenades lacrymogènes GLI-F4, ou ont été blessés par des projectiles de grenade de désencerclement DMP, y réclameront l'interdiction de ces trois armes. Samedi dernier, à la fin de la manifestation parisienne, une figure connue des "gilets jaunes", Jérôme Rodrigues, a été gravement touché à l'oeil par un tir de LBD ou des éclats de grenade DMP, alors qu'il filmait le rassemblement. La manifestation de samedi, déclarée en préfecture, doit débuter à partir de midi de la place Daumesnil, dans le 12ème arrondissement de la capitale, selon un événement Facebook baptisé "Acte 12 L'ImPaCt". Les participants sont appelés à venir "déguisés" en blessés, avec notamment de faux bandages sur les yeux.

Des manifestations aussi attendues en province. À Marseille, les "gilets jaunes" ont prévu, en prélude au défilé sur le Vieux port, l'érection d'un "mur de la honte" en souvenir des quatorze personnes mortes (onze en France, trois en Belgique) en marge des manifestations depuis le début du mouvement le 17 novembre. Des "gilets jaunes" se rassembleront également samedi à Nancy "contre les violences policières" ainsi qu'à Nantes dimanche.

Plutôt en baisse à Paris, la mobilisation est restée soutenue ces derniers week-ends dans plusieurs villes de province, notamment à Toulouse et Bordeaux, avec des heurts parfois violents avec les forces de l'ordre. À Bordeaux, où le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu vendredi afin de soutenir les commerçants, les manifestants sont appelés à se rassembler samedi comme d'habitude en début d'après-midi, tout comme à Nantes, Rouen ou Caen.

À Toulouse, où des incidents ont eu lieu lors des dernières journées de mobilisation, les "gilets jaunes" entendent innover ce week-end, en ordre dispersé, certains affichant le souhait de sortir du cercle vicieux des manifestations avec violences des samedis précédents.

Valence, l'un des "points chauds" identifiés. À Valence, dans la Drôme, où le président de la République s'était déplacé la semaine dernière, les autorités attendent jusqu'à 10.000 manifestants samedi après-midi, alors qu'ils n'étaient que 700 le week-end dernier. L'effet d'un appel à une "marche régionale" rassemblant tous les "gilets jaunes" d'Auvergne-Rhône-Alpes. "On nous parle de 10.000 manifestants, dont une proportion de 10% de casseurs, selon le renseignement intérieur", a affirmé vendredi sur Europe 1 Nicolas Daragon, le maire Les Républicains de la ville. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a confirmé que Valence serait "l'un des points sur lesquels il y aura des forces de l'ordre particulièrement mobilisées".

Samedi dernier, le ministère de l'Intérieur avait dénombré 69.000 "gilets jaunes" mobilisés dans l'ensemble du pays, en baisse par rapport aux 84.000 recensés une semaine plus tôt, un comptage contesté acte après acte par les manifestants.