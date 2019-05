Gilets jaunes : la manifestation à La-Roche-sur-Yon dégénère, cinq blessés

Environ 500 personne selon la police ont défilé samedi lors de la manifestation interrégionale des "gilets jaunes" à la Roche-sur-Yon en Vendée qui a fait cinq blessés lors de heurts avec les forces de l'ordre.

Les manifestants venus notamment de Nantes, Angers et la Rochelle, s'étaient donné rendez-vous devant la gare routière à 13h30, et ont battu le pavé de la cité vendéenne jusqu'à la dispersion vers 18 heures.

Une manifestante évacuée par les pompiers

La manifestation, démarrée dans le calme, s'est tendue vers 15 heures, obligeant les gendarmes mobiles à faire usage de lacrymogènes. Une dizaine de grenades ont été tirées, a constaté un correspondant de l'AFP, et une manifestante a été blessée au nez, ont rapporté des street medics. Elle a été évacuée par les pompiers.

Les heurts entre manifestants et forces de l'ordre se sont poursuivis lorsque des manifestants ont bloqué le rond-point Bernard Palissy, le plus important de Vendée en terme de trafic. Et allumé un feu rapidement éteint par les pompiers.

Plaies à la tête et nez cassé

Les manifestants ont aussi tenté pénétrer sur la zone commerciale des Flâneries qui compte une cinquantaine de boutiques, avant d'être repoussés violemment à coups de gaz lacrymogènes, a constaté le correspondant de l'AFP.

Selon une source policière, au total cinq manifestants ont été blessés. Ils souffrent de plaies à la tête, d'un nez cassé et une dame, qui a reçu un élément de grenade dans le dos, a été brûlée, selon plusieurs sources.

La manifestation de la Roche-sur-Yon avait été interdite dans une partie du centre-ville vendredi par arrêté du préfet, par craintes de débordements à l'image d'une précédente manifestation dans cette ville le 9 février.