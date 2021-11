Gilets jaunes : deux gardes à vue à Paris après un dessin contre Macron et Biden

Deux personnes présentes au rassemblement parisien des "gilets jaunes" ont été interpellées et placées en garde à vue samedi en raison d'un dessin jugé outrageant sur une camionnette mettant en scène Emmanuel Macron, le préfet de police et le président américain Joe Biden, a-t-on appris auprès de la préfecture de police. "Il s'agit de la propriétaire du véhicule et du conducteur", a-t-elle précisé. Le préfet de police Didier Lallement a décidé de porter plainte, a-t-elle ajouté.

Enquête ouverte pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique

Ils ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé le parquet de Paris. Surmonté de l'inscription "La sodomie en marche" avec en fond le drapeau français et des moutons, le graffiti figure Joe Biden manipulant comme une marionnette le président de la République Emmanuel Macron avec le préfet de police.

Il a été réalisé sur une face latérale de la camionnette, un foodtruck rose régulièrement présent sur les rassemblements de "gilets jaunes", qui célèbrent samedi leur troisième anniversaire. Le véhicule n'était plus présent à la mi-journée au niveau de Bercy, dans l'est de la capitale, point de départ du cortège parisien qui rassemblait plusieurs centaines de personnes, selon une journaliste de l'AFP.