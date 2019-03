"Gilets jaunes", "acte 16" : Débordements, violences et interpellations… quel est le bilan des derniers week-ends ?

"Il faut maintenant dire que lorsqu'on va dans des manifestations violentes, on est complice du pire". Cette phrase signée Emmanuel Macron à l'adresse des « gilets jaunes » n'est pas passée inaperçue. Mardi, devant 150 maires du grand Est à l'Elysée, le président de la République n'a pas hésité à s'élever contre ce qu'il a appelé "la démocratie de l'émeute". Des mots qui ne sont pas choisis au hasard bien entendu. Mais sur le papier, quel bilan peut-on dresser des derniers week-ends de mobilisation P?

Seulement quelques pavés arrachés place du Trocadéro. A Paris, Toulouse, Bordeaux et Marseille, les villes où les "gilets jaunes" manifestent depuis le début, tous les indicateurs sont à la baisse. Dans la capitale, plus de 1.000 personnes avaient été interpellées le 8 décembre, au plus fort du mouvement, et 300 vitrines brisées. Samedi dernier, la police n'a constaté que quelques pavés arrachés place du Trocadéro et n'a procédé qu'à 33 interpellations.

Beaucoup moins de casse à Toulouse également : quelques tags sur les murs du Tribunal de grande instance, 3 blessés, 5 manifestants interpellés contre 60 encore il y a près d'un mois. Les dégradations sur les autoroutes sont aussi en nette baisse : plus aucun péage n’a été incendié, 200 sites Vinci étaient occupés par les "gilets jaunes" en novembre et décembre, il n'en reste qu'une quinzaine aujourd'hui.

Si on n'en reste à ce bilan de long terme, la phrase d'Emmanuel Macron peut paraître excessive. En revanche, lorsqu'elle a été prononcée, mardi, nous étions trois jours après la manifestation à Clermont-Ferrand, où c'est vrai il y eu de la casse, comme dans toutes ces villes moyennes - Saint Etienne, Bourges… - choisies samedi après samedi comme épicentre des rassemblements.