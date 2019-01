"Gilets jaunes" : 84.000 manifestants en France, mobilisation en forte hausse

Une mobilisation en forte hausse. Environ 84.000 personnes ont manifesté samedi dans le cadre de l'acte 9 des "gilets jaunes", contre 50.000 la semaine dernière, a annoncé le ministère de l'Intérieur, qui a également fait état de 244 interpellations sur l'ensemble du territoire. A Paris, où 8.000 personnes ont défilé "dans le calme" et "sans incident grave", "la responsabilité l'a emporté sur la tentation de l'affrontement", a salué le ministre Christophe Castaner dans une déclaration transmise à l'AFP.

201 gardes à vue. Sur l'ensemble du territoire, les forces de l'ordre ont procédé à 244 interpellations qui ont donné lieu à 201 gardes à vue, selon la place Beauvau. Celle-ci note toutefois qu"'à nouveau, il y a eu - et il y a encore à l'heure actuelle - dans certaines villes, des tensions, des dégradations et des affrontements". Des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté dans plusieurs villes en régions comme Nîmes, Nantes, Rouen, Caen ou encore Saint-Brieuc.

Tout au long de la semaine, les autorités ont pronostiqué une mobilisation en hausse et ont alerté sur des risques de débordements à Paris comme en province. Le gouvernement a multiplié les mises en garde promettant une réponse musclée d"'ultra-fermeté" face à "l'ultra-violence". Quelque 80.000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisées sur l'ensemble du territoire.