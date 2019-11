"Gilet jaune" éborgné à Paris : "marche de soutien" à Valenciennes

Plusieurs centaines de personnes participaient samedi après-midi dans le calme à Valenciennes à une marche en soutien à Manuel. Ce "gilet jaune" a perdu l'usage d'un oeil après avoir été blessé par un projectile, probablement tiré par la police à Paris le 16 novembre.

"Je suis très ému, limite je vais pleurer d'un oeil"

"On est tous unis. On a le droit de manifester. Toutes ces mutilations, c'est pas normal, on est en France, on a le droit de manifester", a déclaré à la presse "Manu", arrivé en voiture, sous les applaudissements, sur le parking d'une zone industrielle d'où est parti le cortège. "C'est des gens qui soutiennent. J'ai eu tellement de soutien de toute la France, j'étais obligé de venir. (...) Je suis très ému, limite je vais pleurer d'un oeil", a-t-il encore dit, parlant des manifestants comme une "famille". "Justice", "justice", scandaient aussi les manifestants, qui ont chanté la Marseillaise.

Parmi eux se trouvait également Jérôme Rodrigues, "gilet jaune" blessé gravement à l'oeil le 26 janvier, dont la plainte a abouti à l'ouverture d'une information judiciaire pour "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique avec arme". "On est ici pour soutenir Manu", a-t-il déclaré, demandant de nouveau "un organe indépendant" pour "enquêter sur les policiers", déplorant que les policiers ne portent "aucun RIO, aucun brassard".

L'IGPN saisie

Manuel, 41 ans, originaire de Valenciennes, est sorti jeudi de l'hôpital lillois où il a été opéré. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on le voit place d'Italie pendant la manifestation des "gilets jaunes" du 16 novembre. Il discute à l'écart du chaos avec d'autres manifestants avant d'être soudainement toucher par un projectile à l'oeil gauche. Lundi, le préfet de police de Paris Didier Lallement avait annoncé qu'il allait saisir l'IGPN. De son côté, le parquet de Paris a ouvert une enquête judiciaire pour "violence par personne dépositaire de l'autorité publique avec armes ayant entraîné une interruption temporaire de travail de plus de huit jours" et confié les investigations à l'IGPN.