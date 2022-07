Gard : un homme avoue être à l'origine de deux incendies

Un homme, originaire du Gard, a avoué lors de sa garde à vue samedi être l'auteur de deux incendies sur la commune de Sernhac, dont l'un qui avait parcouru 7 hectares le 8 juillet, a appris l'AFP auprès du parquet de Nîmes. Une information judiciaire sera ouverte cette après-midi et l'individu sera placé en détention provisoire "compte tenu du trouble grave à l'ordre public et des risques de réitération", a indiqué dans un communiqué le procureur de Nîmes, Eric Maurel.

Les flammes avaient parcouru 5.000 m2

Vendredi, cet homme a été repéré par des habitants alors qu'il venait de déclencher un incendie sur la commune de Sernhac, ont précisé les pompiers du Gard à l'AFP. Les flammes avaient parcouru 5.000 m2. Un largage précoce depuis un avion Dash et un hélicoptère, appuyé par les pompiers au sol, avaient permis de limiter la propagation du feu. Une semaine auparavant, le 8 juillet, ce même individu avait provoqué un premier incendie ayant parcouru 7 hectares, déjà à Sernhac, dans une zone jouxtant les vestiges d'un aqueduc romain vieux de plus de 2.000 ans et classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

Une centaine de pompiers mobilisés

Ce feu avait nécessité plusieurs largages de Canadairs, d'un Dash et de l'hélicoptère des pompiers du Gard, ainsi que la mobilisation d'une centaine de sapeurs-pompiers et de 25 engins de lutte contre le feu. Plusieurs habitations avaient dû être protégées mais l'incendie n'a occasionné aucun blessé.